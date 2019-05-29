شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات تكنولوجية تجنبك التحول إلى مدمن على هاتفك الذكى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح العلماء أن هناك محفزات تجبرالناس على الاستمرارفى فحص هواتفهم الذكية وتقودهم إلى الإدمان.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، أجرى فريق من جامعة واشنطن مقابلات مع أشخاص عاديين عبر مجموعة متنوعة من الفئات العمرية لاكتشاف المواقف التي تجعلهم يدمنون هواتفهم.



ادمان الهواتف

قال أليكسيس هينيكر، الأستاذ المساعد بجامعة واشنطن للمعلومات: "منذ عامين ، كنت أنظر إلى تجارب الناس مع الهواتف الذكية واستمع إليهم يتحدثون عن إحباطهم من طريقة تعاملهم مع هواتفهم".

ووجد الفريق البحثى أن هناك محفزات جعلت الناس يستخدمون هواتفهم الذكية دائما، وتبين أن هذه المشغلات هي نفسها عبر الفئات العمرية.

وقال الباحثون إن أفضل طريقة لمعالجة إدمان الهاتف الذكي هي:

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- أن تكون أكثر وعياً بأسباب استخدامك للهاتف.

- تعرف على التجارب التي يوفرها لك كل تطبيق، ثم ركز على استخدامات مفيدة فقط، مثل التواصل مع الأصدقاء الحقيقيين أو أفراد الأسرة.

- يمكنك أيضًا مراقبة استخدامك باستخدام وظائف مثل Apple Screen ، والتي ستتيح لك تحديد التطبيقات التي تهدر انتباهك.

- يمكن محاولة الاستفادة بما هو موجود على الهواتف لدعم الأشياء التي تجدها ذات معنى خاصة فى وقت فراغك.