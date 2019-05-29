شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير جديد ..أليكسا يمكنها تسجيل كلامك من غير توجيه اوامر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سوف يسجل أليكسا قريبًا كل ما تقوله بدلاً من الانتظار لسماع الاسم أولا، فبدلا من إطلاق أمر "أليكسا، كم الساعة الآن"، سيتنبه المساعد الذكى لكلامك دون أن تقول "أليكسا" قبل الأمر، فقط عندما تتحدث بجانبها سينشط لكن منتظرأن تقول اسمه فى وسط الأمر أو نهايته.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أليكسا تواجه مشكلات مع الخصوصية قد تزيد مع براءة الاختراع التي قدمتها الشركة مؤخرا، عن مساعد ذكى يبدأ في الاستماع قبل قول "كلمة اليقظة" وهى المتمثلة فى "أليكسا".

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فسيتمكن مساعد أليكسا عند تفعيل هذه التقنية من اكتشاف وقت إعطاء الأمرله حتى إذا قيلت كلمة الاستيقاظ في نهاية الجملة بدلاً من المقدمة.

وتثير هذه الخطوة مخاوف بشأن خصوصية المستخدم، حيث أن أليكسا ستستمع دائمًا للمحادثات في حالة عدم وجود سبب لذلك، وسيتم تسجيل أجزاء من المحادثة لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم يتم مسحها من محرك الأقراص، كما ورد في براءة الاختراع إذا لم تقول كلمة التنبيه.