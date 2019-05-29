انت الان تتابع تفاصيل خبر روبوت جديد يعلِّم نفسه الكتابة والرسم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 11:52 صباحاً - أنشأ باحثون من جامعة براون في ولاية رود آيلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية، روبوتاً جديداً يمكنه تعلم كتابة اللغات ورسم الرسومات من تلقاء نفسه.

وهذا التطور يعد باستخدام جيل جديد من الروبوتات في مكان العمل لتدوين الملاحظات أو رسم المخططات المفيدة.

تساعد الخوارزمية الجديدة التي أنشأها الباحثون الروبوت في تحديد مكان وكيفية استخدام القلم، وكيفية تغيّر شكل الحرف بتغير مكانه في الجملة.

وبعد تعلم كتابة الأحرف اليابانية، تمكن الروبوت من تعليم نفسه كيفية نسخ الكلمات بعشر لغات مختلفة، ومن ذلك الهندية واليونانية والإنجليزية.

وقال أتسونوبي كوتاني، الذي قاد الدراسة، في بيان: "فقط بالنظر إلى الصورة المستهدفة لكلمة أو رسم، يمكن للروبوت إعادة إنتاج عمل جديد مشابه له، وهذا يجعل من الصعب على الناس التمييز ما إذا كان قد كتب بواسطة الروبوت أو فعلياً كتبه الإنسان".

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يعمل الروبوت بالنظر إلى الصورة ككل، لمساعدته على تحديد مكان نقطة البداية المحتملة للكلمة أو الحرف المعين، وكذلك كيفية الانتقال إلى الحرف التالي.

وقال الباحثون إن نسبة دقة تقليده للخطوط والرسومات بلغت 93%، وهذا شيء مدهش.

وبإمكان الروبوت أيضاً إعادة إنشاء أنواع مختلفة من الأحرف لم يسبق لها مثيل من قبل، مثل الطباعة الإنجليزية والمخططات، وتقليد خط اليد.

وتفاجأ الباحثون عندما كان الروبوت قادراً على إعادة رسم لوحة الموناليزا لليوناردو دا فينشي فقط من خلال النظر إلى الصورة.