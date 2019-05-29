شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. صاعقة برق تضرب صاروخ روسى خلال إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخيلت يوما ماذا لو ضرب البرق صاروخ وهو فى طريقه للسماء، هل سيكون الأمر بسيط ويمكن تفاديه أم سيتفتت الصاروخ فى نفس اللحظة، هذا ما تنقلة اللحظة التي أصيب فيها صاروخ روسي بصاعقة برق أثناء الإقلاع، والتى انتشرت من خلال لقطات مذهلة على الإنترنت.

الصاروخ

وفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، أُصيب صاروخ سويز خلال إطلاقه، وهو في طريقه لإيصال قمر صناعي للملاحة إلى المدار، حيث أكد المسؤولين الروس، إن البرق لم يعرقل رحلة الصاروخ إلى الفضاء بأي شكل من الأشكال.

كما نشر ديمتري روجوزين، المدير العام لوكالة روسكوزموس الفضائية الروسية، فيديو عن اللحظة على تويتر بعنوان: "لا يمثل البرق عقبة بالنسبة لك" كما هنأ فريق الإطلاق على المهمة الناجحة.

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الصاروخ

أما عن ضربات البرق أثناء إطلاق الصواريخ فهى ليست شائعة، لكنها تحدث بالفعل.

وجدير بالذكر أنه خلال إطلاق مهمة ناسا Apollo 12 إلى القمر في عام 1969 حدث ذلك، وقد نشر مسؤولون روس في وزارة الدفاع في البلاد في تحديث

"إن الأنظمة على متن المركبة الفضائية Glonass-M تعمل بشكل طبيعي."