«فيليبس» تطلق شاشة الكمبيوتر SuperWide المنحنية بحجم 49 بوصة في الشرق الأوسط

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة «إم إم دي» MMD، شريك ترخيص العلامات التجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لشاشات «فيليبس» Philips Monitors، عن إطلاق أحدث شاشة SuperWide منحنية (Philips 499P9H1)، وتتميز بشاشة كبيرة بحجم 49 بوصة مع مستوى دقة 5120 × 1440 ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ووقت استجابة يصل إلى 5 مللي ثانية،ومستوى إنحناء 1800R، و Adaptive Sync، وجيجابت LAN ، HDMI 2.0b ، DisplayPort 1.4 ، ووصلة USB 3.1، مع قاعدة توصيل USB-C، مكبرات صوت ، مع حامل شاشة مرن قابل للدوارن و الإمالة و الارتفاع ودعم VESA 100mm.

تقدم «فيليبس» الشاشة الحائزة على جوائز SuperWide المنحنية ذات الحجم 49 بوصة (32:9) التي تقدم قدرات عرض توازي شاشتين كاملتين عاليتين الأداء في شاشة واحدة. وتوفر الشاشة الجديدة ميزات تحسن من الإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة مع نظام التشغيل Windows Hello لتوفر للمستخدم الأداء والراحة التي يتوقعها.

شاشة SuperWide (32:9) مصممة لاستبدال تعدد الشاشات

تم تصميم شاشة SuperWide (32:9) 49 بوصة بدقة 5120 × 1440 لتحل إعداد ووصل عدد من شاشات الكمبيوتر و تقوم بعرض المحتوى على نطاق واسع. إن الأداء يشبه وجود شاشتي رباعية الوضوح العالي Quad HD ذات الحجم 27 بوصة (16:9) جنبًا إلى جنب. وتوفر شاشات SuperWide مساحة عرض شاشات مزدوجة دون إعدادات معقدة.

حركة سلسة بدون إجهاد مع تقنية Adaptive-Sync

لا ينبغي أن تكون ممارسة الألعاب الإلكترونية تجعل من المستخدم بين خياري اللعب الغير المتكافئ أو اللعب في إطار صورة متقطع. احصل على أداء مرن وخالي من التقطع باستخدام تقنية Adaptive-Sync وتحديث سريع وسلس ووقت استجابة فائق السرعة.

بنيت بقاعدة توصيل USB-C

تتميز شاشة «فيليبس» الجديدة بقاعدة توصيل USB 3.1 type-C مدمجة مع إمكانية توصيل الطاقة. يسمح موصل USB-C النحيف القابل للانعكاس بربط كابل واحد بسهولة. بسّط من خلال توصيل جميع الأجهزة الطرفية الخاصة بك مثل لوحة المفاتيح والماوس وكابل RJ-45 Ethernet الخاص بك بقاعدة التوصيل للشاشة. ما عليك سوى توصيل الكمبيوتر المحمول وشاشة العرض بكبل USB-C واحد لمشاهدة الفيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، أثناء مع تشغيل الكمبيوتر المحمول وإعادة شحنه في نفس الوقت.

محول KVM مدمج للتبديل لسهولة التبديل بين المصادر

مع مفتاح MultiClient Integrated KVM، يمكنك التحكم في جهازي كمبيوتر منفصلين باستخدام إعداد لوحة مفاتيح واحدة. زر مناسب يسمح لك بالتبديل السريع بين المصادر. سهل الاستخدام مع الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر أو مشاركة شاشة كبيرة لإظهار جهازي كمبيوتر مختلفين.

قم بتسجيل الدخول اَمن باستخدام كاميرا ويب منبثقة مع Windows Hello™

تنبثق كاميرا الويب المبتكرة والآمنة من «فيليبس» عند الحاجة إليها وتعود بأمان إلى الشاشة عندما توقف استخدامها. تم تجهيز كاميرا الويب أيضًا بأجهزة استشعار Windows Hello™ المتقدمة للتعرف على الوجه، والتي تقوم بتسجيل دخولك بسهولة إلى أجهزة ويندوز الخاصة بك في أقل من ثانيتين، وبطريقة أسرع بثلاث مرات من كلمة المرور.

قدرات عرض DisplayHDR 400 للحصول على صور ملونة نابضة بالحياة

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تقدم الشاشة DisplayHDR 400 المعتمدة من VESA مستوى أكبر من شاشات SDR العادية. على عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع HDR، ينتج DisplayHDR 400 سطوعًا مذهلاً وتباينًا وألوانًا رائعة. مع قدرات تعتيم و السطوع مع درجة قياس إضاءة تصل إلى (400 nits)، وتظهر الصور مع ميزات بارزة بينما تتميز باللون الأسود الأكثر عمقًا. إنه يقدم لوحة كاملة من الألوان الجديدة الغنية، مما يوفر تجربة بصرية تجذب حواسك.

وضع الضوء الأزرق المنخفض LowBlue لإستخدام سهل و اَمن على العينين

أظهرت الدراسات أنه مثلما تسبب الأشعة فوق البنفسجية تلف العين، فإن أشعة الضوء الأزرق بطول الموجة القصيرة من الشاشات LED يمكن أن تسبب تلفًا للعين وتؤثر على الرؤية بمرور الوقت. تم إعداد تقنية (فيليبسLowBlue Mode) ببرنامج ذكي لتقليل الضوء الأزرق الموجي الضار.

إجهاد أقل للعين مع تقنية الخلوّ من الوميض

نظرًا للطريقة التي يتم بها التحكم في السطوع على الشاشات التي تعمل بإضاءة خلفية LED، يواجه بعض المستخدمين وميضًا على شاشتهم مما يتسبب في إجهاد العين. تطبق تقنية فيليبس الخالية من الوميض Flicker-free technology حلاً جديدًا لتنظيم السطوع وتقليل الرجفة لمشاهدة أكثر راحة.

تقنية MultiView تمكنك من العرض المزدوج لمصدرين مختلفين في وقت واحد

مع دقة عالية الجودة تستطيع شاشة بفضل شاشة «فيليبس» مع تقنية تجربة عالم جديد من الاتصال. تمكّن MultiView الاتصال النشط وعرض المحتوى المزدوج بحيث يمكنك العمل بتوصيل أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول في وقت واحد، للقيام بالمهام المتعددة والمعقدة.

شاشة منحنية 1800r لتجربة غامرة

توفر الشاشة المنحنية المبتكرة تشويهاً أقل للصور، ومجال رؤية أوسع، ووهجًا أقل، ومزيدًا من الراحة للعيون.

وضع عرض مثالي مع قاعدة قابلة للإمالة والدوارن وضبط الارتفاع

قاعدة الشاشة الرائعة Ergo Base القابلة لتعديل الوضعية من «فيليبس»، فيمكن من خلالها ضبط الارتفاع و إمالة و دوران الشاشة حتى يتمكن كل مستخدم من ضبط وضعية مشاهدة مناسبة له لضمان أقصى قدر من الراحة والكفاءة.

التوافر

تتوفر شاشة الكمبيوتر SuperWide المنحنية بحجم 49 بوصة (32:9) مقاس 49: 9 بوصة من «فيليبس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال شركاء شركة «إم إم دي». ولمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بموزع «إم إم دي»المحلي.