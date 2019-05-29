تكنولوجيا: Gigabyte تقدم حاسب Aero 15 بمواصفات تدعم مهام تحرير الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Gigabyte عن إصدارها الجديد من أجهزة الحاسب المحمول Aero 15 الذي ينطلق بشاشة OLED مع مواصفات تدعم أفضل آداء لمهام تحرير وتعديل الفيديو.

تنضم شركة Gigabyte إلى الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة OLED مع إصدارها الجديد Aero 15 الذي يضم لوحات 4K AMOLED من سامسونج، كما يتميز بإطارات نحيفة بسماكة 3مم.

ويأتي حاسب Aero 15 بالجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9-9980HK ثماني الأنوية، مع كرت الشاشة GeForce RTX 2080 Max-Q من إنفيديا، أيضاً يتميز بذاكرة DDR4 2666MHz مع آداء سريع في سعة SSD التخزينية.

وتؤكد Gigabyte على أن شاشة أجهزة Aero 15 OLED تم ضبطها بتقنية X-Rite Pantone، كما تدعم نسبة 100% من DCI-P3 gamut plus مع معايير HDR 400 في الشاشة، حيث يستهدف الجهاز مهام تحرير الفيديو بشكل خاص، كما يأتي الجهاز بفتحة UHS-II SD لدعم مهام تحرير الفيديو بكفاءة أثناء التنقل، مع سرعة تصل إلى 300 ميجا بايت في الثانية.

كما يأتي حاسب Aero 15 بميزة دعم تقنية مايكروسوفت للذكاء الإصطناعي Azure، التي تعمل على إدراك أسلوب المستخدم ومن ثم ضبط آداء المعالج وكرت الشاشة وفقاً لإستخدام الحاسب لدعم أفضل آداء، حيث يعمل تطبيق Adobe Premiere Pro بآداء أسرع من 20 إلى 40% على حاسب Aero بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي من مساعد Azure.

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Gigabyte تقدم حاسب Aero 15 OLED مع أفضل تقنية تبريد لدعم مهام تعديل الفيديو على الوجه الأمثل، حيث يضم الجهاز اثنان من المراوح، مع 5 من الأنابيب الحرارية، و11 منفذ للهواء، حيث تأتي هذه المواصفات في التبريد لدعم آداء هاديء وغير مزعج في الحاسب.

حاسب Aero 15 OLED يدعم تقنية WiFi 6 والبلوتوث 5، مع منفذ RJ-45 LAN للشبكات، كما يأتي بثلاثة من الجيل الأول من منافذ USB 3.1، مع 2 من منافذ USB-C، مع مقبس HDMI 2.0، ومدخل للسماعات.

كما يأتي Aero 15 بنموذج مميز بشاشة LCD وبجودة عرض FHD مع معدل تحديث للإطارات يصل إلى 240Hz، كما يضم الجيل التاسع من معالجات إنتل مع كرت الشاشة GeForce RTX 2070 Max-Q من إنفيديا.

أيضاً تقدم Gigabyte جهاز Aero 17 مع شاشة 4K HDR LCD تدعم معدل تحديث للإطارات 144Hz، ومن المقرر أن يبدأ مستوى تسعير جهاز Aero 15 من 1900 دولارز

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