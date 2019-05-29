تقرير جديد يقترح قدوم هاتف ذكي قابل للطي من Sony في العام المقبل تحت إسم Xperia F

فاطمة أيت طالب - دبي - هل يمكن أن تقوم شركة Sony هي الأخرى بالإنضمام إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي؟ يبدو أن هناك شائعات من الصين تعتقد ذلك. على الرغم من حقيقة أن شركة Sony خرجت من سوق الهواتف الذكية في جميع المناطق بإستثناء أربع مناطق، إلا أنه يُعتقد أن الشركة تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي لها تحت العلامة التجارية Xperia F.

ووفقا لتقرير صدر اليوم من الصين، فقد نرى شركة Sony تطلق هاتفها الذكي الأول القابل للطي في العام 2020 تحت إسم Xperia F. وتجدر الإشارة إلى أن إختيار شركة Sony هذا الإسم لهاتفها الذكي القابل للطي ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الحرف F يمثل بداية كلمة ” Foldable | قابل للطي “. ويُقال كذلك أن الهاتف Xperia F سيضم شاشة OLED مرنة من سامسونج، ويفترض أن تكون هذه الشاشة هي نفسها الشاشة المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold.

تقول الشائعات أن Sony سوف تواصل التركيز على الشاشات الطويلة التي رأيناها في هواتفها الذكية الحديثة في هاتفها الذكي القابل للطي أيضًا. ويشاع بأن Xperia F سيضم شاشة بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9، تمامًا مثل Xperia 1. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيمتاز بدقة 4K UHD على غرار Xperia 1 أم لا. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف القابل للطي سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وهي التكنولوجيا التي ستصبح شائعة جدًا في الأجهزة المتقدمة بحلول العام 2020.

لم يتم تأكيد أي من ذلك بشكل رسمي كما أنه لم يتم التلميح حتى إلى ذلك في الوقت الراهن من قبل شركة Sony، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.