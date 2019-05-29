ASUS ZenBook Pro Duo، هو حاسب محمول جديد من شركة Asus مزود بشاشتين بدقة 4K

فاطمة أيت طالب - دبي -

لم يتغير التصميم العام للحواسيب المحمولة كثيرًا طيلة العقود الماضية. وفي الغالب، هي عبارة عن أجهزة ذات تصميم صدفي تحتوي على شاشة في الطرف الأول ولوحة مفاتيح في الطرف الأخر. ومع ذلك، يبدو أن شركة Asus تأمل في تغيير الوضع مع حاسوبها المحمول الجديد Asus ZenBook Pro Duo.

هذا لأنه لا يضم شاشة بدقة 4K فقط، ولكن أيضًا بسبب حقيقة أن شركة Asus تمكنت من تزويد هذا الحاسوب بشاشة 4K ثانية، وبالضبط في المنطقة فوق لوحة المفاتيح مباشرة. كلتا الشاشتين حساستان للمس، مما يعني أنه يمكنك التفاعل معهما بإستخدام إصبعك أو قلم إلكتروني.

إنطلاقًا من الصور، قامت شركة Asus بالتأكيد بتصميم هذا الحاسوب المحمول للمحترفين والمبدعين الذين يقدرون وجود سطح حساس للمس لتحرير صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم. وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، فسوف تسمح شركة Asus للمستهلكين بالحصول على هذا الحاسوب المحمول مع ما يصل إلى المعالج Intel Core i9-9980HK، ومع ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية، مع العلم بأنه سيأتي كذلك مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060 ومع 6GB من الذاكرة العشوائية VRAM.

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لا توجد هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكن نظرًا لمواصفاته التقنية، فنحن نشك في أنه سيكون رخيصًا. كما أنه من المقرر حاليًا إصداره في الربع الثالث من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Asus ليست أول من طرح فكرة إستخدام شاشتين في حاسوب محمول. قبل عامين، عرضت لنا شركة Razer حاسوبها الأولي Project Valerie، وهو حاسوب محمول مزود بثلاث شاشات بدقة 4K.