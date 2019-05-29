الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين،...