شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيدني تفرض أول قيود على المياه منذ عشر سنوات بسبب الجفاف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة الماء تواجه بعض الدول حاليًا بشكل صريح، حيث وضعت سيدني أول قيودها الرئيسية على المياه منذ عشر سنوات، ما يضع قيودًا على المنازل والشركات وسط موجة جفاف قياسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، قالت حكومة نيو ساوث ويلز، إن مستجمعات المياه في منطقة سيدني الكبرى تشهد بعضًا من أدنى التدفقات منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وأن القيود ستنفذ من الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة المياه في الولاية الجنوبية الشرقية ميليندا بافي في بيان "تعاني منطقة نيو ساوث ويلز من جفاف قياسي"، مضيفة أن القيود المفروضة على المياه في سيدني تعني أن الأسر في نيو ساوث ويلز تقوم بدورها للحفاظ على المياه.

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كما يمكن تغريم الأشخاص في سيدني بمبلغ يصل إلى 220 دولارًا أستراليًا (150 دولارًا أمريكيًا)، أما عن الشركات فتصل قيمة الغرامة إلى 550 دولارًا بأستراليًا لتركهم خرطومًا قيد التشغيل أو عند استخدام نظام الرش لرش حدائقهم.

وقال العلماء إن الجفاف الشديد الذي حدث بشرق أستراليا قد ساهم في حدوث عدد من الوفيات، وهذا بسبب حرارة الطقس والتى تحدث حرائق الغابات والفيضانات والجفاف في كثير من الأحيان خلال أشهر الصيف.