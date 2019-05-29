شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن أنماط الذوبان التى تحدث أسفل الجرف الجليدي في أنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة تفاصيل حول طبيعة البنية الجيولوجية القديمة التى تقيد تدفق مياه المحيطات، ويشير الاكتشاف إلى أن التيارات المحيطية المحلية قد تلعب دورًا مهمًا في تراجع الجرف الجليدي في المستقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن هذه الدراسة ترجع إلى مسح متعدد السنوات لجمع البيانات على مدى ثلاث سنوات حول الجليد في أنتاركتيكا، والذى عرض وجهة نظر غير مسبوقة حول الجرف الجليدي وهيكله وكيفية تغيره بمرور الوقت.

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فإن الأرفف الجليدية عبارة عن مساحات شاسعة من الجليد العائم تؤدي إلى إبطاء تدفق الجليد في أنتاركتيكا إلى المحيط، حوالي 20% من الجليد في أنتاركتيكا أي ما يعادل 38 قدمًا من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

ولكن المفاجأة الحقيقية التى تم اكتشافها هى أن الجليد في القارة القطبية الجنوبية يذوب بالفعل بمعدل متسارع، حيث يتم توقع تغير الجرف الجليدي مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

واستخدم الفريق قياسات IcePod لحقل جاذبية الأرض والذى وضع نموذج لقاع البحر أسفل الجرف الجليدي، حيث يمكن رؤية الحدود الجيولوجية التى تجعل قاع البحر على الجانب الشرقي من أنتاركتيكا أعمق بكثير من الغرب، وباستخدام الخريطة الجديدة لقاع البحر تحت الجرف الجليدي، أجرى الفريق نموذجًا لدورة المحيط وتأثيره على ذوبان جرف الجليد مما أدى إلى اكتشاف هذه الأنماط المفاجأة للذوبان أسفل الجرف الجليدى.