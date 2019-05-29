شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح طلب الطعام من تطبيقاتها المختلفة.. الخرائط أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن تحديث عدد من تطبيقاتها مثل خرائط جوجل، وجوجل سيرش، ومساعد جوجل، لتسهيل طلب الطعام أون لاين بدون تنزيل عدد كبير من التطبيقات.

وقالت أنانتيكا سينج، كبير مديري المنتجات الغذائية فى جوجل: "عندما كنت حامل بابني العام الماضي، كنت أشتاق لعدد كبير من الطعام، من حسن حظي، لم أضطر إلى القفز إلى السيارة والذهاب إلى المطاعم المفضلة لأتناول ما أرغب فيه، منذ ذلك الحين، أصبحت أحسب نفسى كواحدة من ملايين الأشخاص الذين يطلبون الطعام بانتظام ويستخدمون خدمات التوصيل إلى المنازل. "

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وتعاقدت جوجل مع عدد من شركات ومواقع توصيل الطعام، لصبح لديها لمزيد من موردي خدمات التوصيل.

من خلال تطبيقي الخرائط والبحث، بمجرد أن تبحث عن اسم أحد المطاعم التابعة للخدمة فسيظهر لك خيار "الطلب عبر الانترنت"، وسترى خيارات التسليم أو الاستلام ولديك خيار الدفع باستخدام Google Pay.

وبالنسبة لمساعد جوجل، ما عليك سوى قول "هاى جوجل" ثم طلب الطعام من المطعم الذي تريده، وعندما يتعرف مساعد جوجل على طعامك المفضل يتيح لك خيار إعادة طلبه بسهولة.