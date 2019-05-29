شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيرى وأليكسا يمكنهما معرفة ما تفكر فيه.. التكنولوجيا ما تعرفش المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لموقع "مترو" البريطانى الضوء على الدور الكبير الذى أصبحت المساعدات الشخصية تلعبه فى حياتنا، إذ أصبح وجود المساعدات الشخصية Alexa وSiri وGoogle وCortana مهم فى حياتنا، فبعد أن كانت موجودة فقط على الهواتف الذكية، أصبحت الآن مدمجة بعدد من الأجهزة التكنولوجية الأخرى التى تستخدم فى المنزل مثل الميكروويف على سبيل المثال، كما وصلت ههذه المساعدات حتى إلى المرحاض.





ويحلم المطورون بدعم هذه البرامج بمهارات جديدة لهذه الآلات التى تزداد وعيًا، فعلى سبيل المثال يمكنك ضبط "أليكسا" على أداء مجموعة متنوعة من المهام باستخدام أمر واحد فقط، وهى الميزة التى أطلق عليها اسم "Routines" وتم تقديمها إلى مساعد أمازون الافتراضى فى 2018.

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كما يمكن لـ"أليكسا" معرفة وقت وجود شخص ما فى منزلك لأنه متصل بجرس الباب، كما لديه القدرة على معرفة متى تذهب إلى السرير لأنه يعمل مع الأضواء، كما يمكنها تسخين طعامك داخل الميكروويف حال رغبت فى ذلك.

وعن طريق هذه البرامج والأجهزة أصبح المطورون الآن واثقين من أنهم يعرفون ما نقوله لبعضنا البعض، ولماذا وكيف حتى يستطيعون تطوير أدائهم وتقديم خدمات أكثر.