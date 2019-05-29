شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: تعاون البشر مع الروبوتات يوفر نتائج أكثر كفاءة وحوادث أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ فريق بحث متعدد التخصصات من جامعات جوتنجن ودويسبورج إيسن وترير أن التعاون بين البشر والآلات يمكن أن يزيد كفاءة العمل بشكل أفضل بكثير من الاعتماد على الروبوتات فقط أو البشر وحدهم.

و قام فريق البحث بمحاكاة عملية من لوجستيات الإنتاج مثل الإمداد النموذجى للمواد المستخدمة فى صناعة السيارات أو الصناعات الهندسية، حيث تم تكليف فريق من السائقين البشر وفريق من الروبوتات وفريق مختلط يجمع بين البشر والروبوتات بمهام النقل وتم قياس الوقت الذى يحتاجونه، حيث تمكن الفريق المختلط من البشر والروبوتات من التغلب على الفرق الأخرى، ونتج عن هذا التنسيق عمليات أكثر كفاءة وتسبب فى حوادث أقل، وهو ما لا يتوقعه العلماء والباحثين، حيث كان يتوقع أن تتحقق أعلى مستويات الكفاءة بالأنظمة الآلية فقط.

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وأكد الباحثون أن تكاتف الانسان مع الآلة سيؤدى إلى العديد من السيناريوهات والاستخدامات فى المستقبل، حيث تتفوق الفرق المختلطة من الروبوتات والبشر على الأنظمة الآلية بالكامل، وهو ما يقلل المخاوف الاجتماعية التى تهدد الموظفين بفقدان عملهم.