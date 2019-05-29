كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن للبيع مقابل مليون دولار.. أخطر كمبيوتر محمول في العالم

متابعة-سنيار: يمكن للكمبيوتر المحمول الذي صممه فنان الإنترنت Guo O Dong، إلحاق بعض الأضرار الجسيمة، ما يجعله فريدا من نوعه، وهو معروض للبيع مقابل 1 مليون دولار.

هذه القطعة عبارة عن كمبيوتر محمول عادي بحجم 10.2 بوصة من سامسونج NC10-14GB ويضم 6 من أخطر البرامج الضارة في العالم، وفقا لما قاله دونج.

البرامج الضارة التي أطلق عليها اسم “The Persistence of Chaos” تسببت في ما يقرب من 95 مليار دولار من الأضرار.

وفي حديثه لـ The Verge، قال Dong: “كان الهدف من وراء الكمبيوتر المحمول هو جعل التهديدات المجردة التي يمثلها العالم الرقمي مادية، فنحن نتخيل أن الأشياء التي تحدث في أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تؤثر علينا بالفعل، ولكن هذا أمر سخيف، فهذه الفيروسات التي تصيب الأجهزة والتي تؤثر على شبكات الطاقة أو البنية التحتية العامة يمكن أن تسبب أضرارا مباشرة.

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تتضمن الفيروسات التي تصيب الكمبيوتر المحمول بعض الأسماء الحديثة مثل WannaCry Ransomware، بالإضافة إلى الفيروسات القديمة مثل فيروس ILOVEYOU البالغ من العمر 20 عاما تقريبا.

تم تنفيذ العمل الفني من قبل شركة الأمن المعلوماتي DeepInstinct ويجري حاليا بيعه بالمزاد على الإنترنت، ويمكن مشاهدة الكمبيوتر المحمول المليء بالبرامج الضارة على بث مباشر على Twitch وهو آمن تماما بشرط ألا يكون متصلا بشبكة Wi-Fi، وفقا لشركة Dong.