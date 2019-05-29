كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بيع جهاز كمبيوتر Apple 1 من عام 1973 بمبلغ 471.000 دولار بواسطة مزادات “Christies”

متابعة-سنيار: تم طرح جهاز كمبيوتر Apple-1 نادر جدا لكنه يعمل، في المزاد مؤخراً من قِبل دار كريستيز للمزادات وتمكن من الحصول على سعر نهائي يبلغ حوالي 471.000 دولار.

ورغم أنه بيع بحوالي نصف مليون دولار، إلا أن سعر المزاد النهائي كان أقل بكثير من الحد الأعلى للسعر المتوقع الذي حددته كريستيز.

وكانت دار المزادات حددت نطاق سعر متوقع قبل البيع يتراوح بين 378.000 دولار و 630.000 دولار.

وغالبا ما يعتبر جهاز Apple-1 من قبل معظم الناس أول كمبيوتر شخصي حقيقي، وقد جاء مع معالج MOS Technologies 6502 و 8 كيلو بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتم إصداره لأول مرة في عام 1976 بسعر 666 دولارا وتم بناء 200 وحدة فقط يدويا.

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وقد تم الحصول على Apple-1 الذي تم بيعه بواسطة Christie’s في البداية من قبل رجل يدعى Rick Conte في عام 1977 وتم التبرع به لمنظمة غير ربحية في عام 2009، وانتقل من مالك إلى آخر قبل أن يصل إلى الشخص الذي عرضه في المزاد وذلك في سبتمبر 2014.

ولاتزال هناك 80 فقط من أجهزة كمبيوتر Apple-1 في العالم، حوالي 15 منها محفوظة في متاحف مختلفة.

تضمنت مجموعة المزاد أيضا شريحة صور من Apple تحمل شعار Apple الأصلي ومسجل شريط كاسيت Panasonic RQ-309DS لــApple-1.