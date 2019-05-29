كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “HP” تضيف لمسات خشبية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة “Envy”

متابعة-سنيار: بعد إطلاق HP Specter Folio المكسو بالجلد في العام الماضي، اختارت شركة HP الخشب لمجموعة منتجات Envy الخاصة بها.

الأجهزة التي تأتي مع تفاصيل خشبية هي Envy 13 و Envy x360 13 و Envy x360 15 و Envy 17، وهي نسخ من نفس الإصدارات المعدنية التي تم الإعلان عنها مسبقا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها باستخدام أحدث إصدارات معالجات Intel Core أو معالجات AMD Ryzen من الجيل الثاني.

تأتي الأجهزة في ثلاث مجموعات من الخشب الملون: Nightfall Black مع الجوز الطبيعي، أو Ceramic White مع البتولا الأبيض، أو الفضة الطبيعية مع Pale Birch.

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وستتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP Envy Wood Series هذا الخريف، ولكن الشركة لم تعلن بعد عن أسعارها.

كما ستقدم HP حقيبة حمل HP ENVY Uptown وحقيبة ظهر وحقيبة ظهر قابلة للتحويل، وكلها ستكون متوفرة هذا الصيف مقابل 170 دولارا – 180 دولارا.