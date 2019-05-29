شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 500 مليون عملية تثبيت لتطبيق رسائل جوجل على "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن تجاوز تطبيق الرسائل الخاص بها 500 مليون عملية تثبيت على متجر Play Store فى الأيام القليلة الماضية.

هذا الرقم يعتبر ضخما لأن جوجل لا تطلب من صانعى الهواتف تثبيت هذا التطبيق مسبقا، كجزء من خدمات جوجل للأجهزة المحمولة، وهو ما يعنى أن التطبيق فى حالة استخدام جيدة.

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ويتيح تطبيق الرسائل النصية الرسمى من جوجل الذى تم إطلاقه فى عام 2014 للمستخدمين تبادل النصوص المكتوبة وGIF و emojis و الملصقات والصور ومقاطع الفيديو وكذلك المقاطع الصوتية مثل iMessage من أبل.

وذكر التقرير أن بعض الهواتف الذكية مثل مجموعة Pixel من Google بالإضافة إلى أجهزة Android One من نوكيا تستخدم رسائل Google كتطبيق افتراضى للرسائل النصية القصيرة.