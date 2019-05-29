الأرصاد: إرتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء والعظمى بالقاهرة 38درجة

كتب محمود راغب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة ، اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء ، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من...
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