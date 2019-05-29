6 ألعاب إلكترونية من المتوقع إطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2019

كنا قد تحدثنا من قبل عن بعض الألعاب التي أُطلقت بالفعل خلال الربع الأول من 2019، والآن نحن نقترب من منتصف العام، ومازال لدى شركات تطوير الألعاب الكثير لتبهرنا، حيث توجد عدة إصدارات من ألعاب إلكترونية مختلفة، يُتوقع إطلاقها خلال الأشهر المتبقية من عام 2019.

هناك ألعاب إلكترونية لها تواريخ إطلاق محددة باليوم والشهر خلال الفترة القادمة، ولكن هناك عدد من الألعاب لا يوجد لها تواريخ إطلاق محددة، ومن المتوقع إطلاقها خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

فيما يلي 6 ألعاب إلكترونية ستصدر خلال الفترة المتبقية من 2019 مع نبذة مختصرة عنها:

1- لعبة Star Wars Jedi: Fallen Order:

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تنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب المغامرة والأكشن، وذلك في إطار من الخيال العلمي، وهي من إنتاج شركة Respawn Entertainment المملوكة لشركة Electronic Arts الأمريكية الشهيرة، وقد تحدد ميعاد إطلاق اللعبة في 15 نوفمبر 2019؛ كما هو موضح بالموقع الرسمي لها، وستكون متاحة لمنصات: إكس بوكس ون، و بلاي ستيشن 4، وأجهزة الكمبيوتر.

بطل اللعبة Cal Kestis ينتمي إلى منظمة Jedi المعروفة في سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة حرب النجوم، والذين يستخدمون سلاح السيف المضيء الذي اشتهرت به هذه الأفلام، وستقوم خلال اللعبة بتدريب أعضاء المنظمة للتغلب على أعدائك، وحل الألغاز الغامضة التي تقابلك أثناء اللعب، للبقاء على قيد الحياة.

2- لعبة The Outer Worlds news:

تعتمد هذه اللعبة على تقمص الأدوار والتصويب من منظور الشخص الأول first-person shooter، وتدور أحداثها في إطار من الخيال العلمي، حيث يُفقد البطل على متن سفينة فضائية استعمارية متجهة إلى حافة المجرة، ثم يستيقظ بعد عقود ليجد نفسه في خضم مؤامرة كبيرة تهدف إلى تدمير مستعمرة هاليسون.

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ستقوم خلال اللعبة بالاستكشاف عبر مسافات بعيدة في الفضاء، ومحاربة العديد من الفصائل المختلفة، كلها تتنافس على السلطة، وسيتحدد مصير مستعمرة هاليسون بناءً على طريقة لعبك.

اللعبة من تطوير شركة Obsidian، وحتى الآن لم يتحدد تاريخ إطلاقها خلال عام 2019، وستكون متاحة لأجهزة الكمبيوتر، وبلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون.

3- لعبة Final Fantasy 7 Remake:

الشركة المنتجة لهذه اللعبة هي شركة Square Enix اليابانية، ومن المتوقع أن تقوم بإطلاقها خلال هذا العام، ولكن تاريخ الإطلاق لم يتحدد بعد، وستكون اللعبة متاحة لمنصات بلاي ستيشن 4 فقط، ولكن من المحتمل أن تتوافر إصدارات منها لأجهزة الكمبيوتر، ومنصات إكس بوكس ون في المستقبل.

هذه اللعبة تنتمي إلى فئة ألعاب الأكشن وتقمص الشخصيات، وقد أُطلق الإصدار الأول منها في عام 1997، ويعد الإصدار الجديد بمثابة إعادة تصميم للإصدار الأول من اللعبة، وستدور أحداثها حول جندي سابق في مؤسسة تُدعى شيرينا ينضم إلى مجموعة Avalanche للقتال ضد مؤسسة شيرينا، التي تستنزف طاقة الحياة في الكوكب، ليجد نفسه متورطًا في شيء أكبر.

4- لعبة Ghost of Tsushima:

تنتمي هذه اللعبة لفئة المغامرات التاريخية، حيث تدور أحداثها عام 1274، حينما كان محاربو الساموراي اليابانيين يحاربون من أجل تحرير جزيرة Tsushima من الغزو المغولي، وسيكون بطل اللعبة هو آخر محارب ساموراي متبقٍ، حيث سيعاود القتال بأسلوب مختلف لتحرير الجزيرة.

اللعبة من تطوير شركة Sucker Punch الأمريكية المملوكة لشركة Sony، ومن المتوقع إطلاقها خلال هذا العام، وستكون متاحة فقط لمنصات بلاي ستيشن 4.

5- لعبة Shenmue 3:

يتمثل المحور الرئيسي لهذه اللعبة في بطل الألعاب القتالية Ryo Hazuki، الذي يسعى للبحث عن قاتل أبيه، وتدور أحداثها في الصين في ثمانينيات القرن الماضي، وتنتمي هذه اللعبة لفئة ألعاب الأكشن، والمغامرات.

تحدد ميعاد الإطلاق الرسمي لهذه اللعبة ليكون يوم 27 أغسطس من العام الجاري، وستكون متاحة لمنصات بلاي ستيشن 4، وأجهزة الكمبيوتر.

6- لعبة Borderlands 3:

بعد مرور سبع سنوات على إطلاق الإصدار السابق Borderlands 2، أعلنت شركة Gearbox Software أنها ستقوم بإطلاق إصدار جديد من اللعبة يحمل اسم Borderlands 3، وحددت ميعاد الإطلاق ليكون يوم 13 سبتمبر من العام الجاري، حيث ستكون اللعبة متاحة لمنصات بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس ون، وأجهزة الكمبيوتر.

تنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الأكشن والمغامرات، في إطار الخيال العلمي، وتعتمد في لعبها على تقمص الأدوار، والتصويب من منظور الشخص الأول first-person shooter، حيث سيقوم البطل بقتال أعدائه الذين يسمون بتوائم Calypso، خلال عدة مهمات، يستخدم خلالها أنواعًا متعددة من الأسلحة.