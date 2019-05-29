الحوسبة السحابية وتطور صناعة الإعلام والترفيه في الشرق…

بقلم: فينود كريشنان، رئيس قسم الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “أمازون ويب سيرفيسز” AWS .

يشهد المحتوى المرئي انتشارًا كبيرًا أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي تتزايد معه تطلعات المشاهدين للحصول على خيارات محتوى غير محدودة في أي وقت، ومن أي مكان، وعلى أي شاشة. ويتطلب الابتكار والاستمرار في تلبية متطلبات المشاهدين اعتماد تقنيات وحلول تسرّع إنتاج المحتوى، وتوفره لهم.

واليوم، تمتلك الحوسبة السحابية القدرة على إحداث تغيير جذري في الأسلوب، الذي تتبعه شركات الإعلام والترفيه لمعالجة المحتوى، وتقديمه للجمهور. وبفضل مرونة السحابة وقابليتها للتوسع والتكيّف، أصبح بإمكان موزعي المحتوى تقديم خدمات جديدة للمستخدمين النهائيين على نحو أسرع، وتنفيذ وتجربة ميزات جديدة بسهولة على نطاق عالمي، وهو ما يمكنهم من الوصول إلى عدد أكبر من المشاهدين، مقارنةً بأي وقت مضى.

وتوفر خدمات “أمازون ويب سيرفيسز” AWS الدعم للشركات العالمية الرائدة في صناعة الإعلام، مثل “نتفليكس”، و”والت ديزني”، و”ديسكفري”، وغيرها، وفي منطقة الشرق الأوسط تغطي خدماتها كلًا من: “أنغامي”، ومجموعة MBC، وOSN، بالإضافة إلى الشركات الجديدة ذات الخدمات المبتكرة، مثل: StarzPlay، و Icflix، التي تعتمد جميعها على “أمازون ويب سيرفيسز” للابتكار والتوسع والتطوير، وتحقيق الأداء اللازم لتوفير أفضل تجربة للمستخدمين النهائيين.

وفي منطقة الشرق الأوسط، توفر تقنيات الحوسبة السحابية فرصًا هائلة لشركات الإنتاج الإعلامي، ومزوّدي خدمات الفيديو، والذين يحرصون على تلبية متطلبات المحتوى الرقمي للشباب من سكان المنطقة، التي تعد من أكثر مناطق العالم اتصالًا بالإنترنت. فقد ساعدت “أمازون ويب سيرفيسز” مجموعة MBC على تسريع الابتكار، ومن ثم توسيع نطاق مجموعة أكبر من الخدمات الرقمية القابلة للتطوير، والموثوق بها – بما في ذلك منصات SHAHID.net، و MBC.net، و GOBOZ، وخدمة “MBC للفيديو حسب الطلب”، المخصصة للأطفال.

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وبلغ عدد مستخدمي خدمة “أنغامي” اليوم أكثر من 75 مليون مستخدم، حيث توفر الخدمة وصولًا فوريًا لملايين الأغاني معتمدةً على البنية التحتية من “أمازون ويب سيرفيسز” لمواكبة نموها العالمي السريع. وتتوسع الشركة الآن لتقديم أكثر من مجرد خدمات سمعية؛ بهدف تعزيز تواصل عملائها من خلال الترفيه، وهو ما لم يكن ليتحقق دون دعم خدمات “أمازون ويب سيرفيسز”.

وبالإضافة إلى المساهمة في تعزيز عنصر الأداء، تساعد تقنيات الحوسبة السحابية من “أمازون ويب سيرفيسز” شركات الإعلام في التغلب على عددٍ من كبرى التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها مشكلة القرصنة. وساهم تحوّل شركة OSN إلى خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها “أمازون ويب سيرفيسز” وتقنية الخدمات الدقيقة، في زيادة قدرات الشركة على مكافحة القرصنة بنسبة 98% ومكّنها من اكتشاف أكثر من نصف مليون مخالفة، وقد اتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها.

تمكين الابتكار في مجال الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط

سيشهد هذا العام إطلاق أول منطقة بنية تحتية لـ “أمازون ويب سيرفسيز” في الشرق الأوسط، والتي سيكون مقرها البحرين. إن وجود هذه البنية التحتية يعني أن العملاء سيتسنى لهم إدارة أعباء العمل في الشرق الأوسط، وتوفير خدمات للمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء المنطقة بسرعة أكبر. وستتيح مراكز البيانات الإقليمية الجديدة العديد من الفرص للمنتجين، ومزوّدي المحتوى، على اختلاف فئاتهم للتجربة والابتكار في تطوير منتجات وخدمات إعلامية جديدة.

ويتيح وجود بنية تحتية للفيديو قائمة على الحوسبة السحابية عددًا من المزايا بالنسبة لمجال إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي، وهي:

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الدفع بحسب الاستخدام: تقوم “أمازون ويب سيرفيسز” بتقديم خدماتها على أساس الدفع بحسب الاستخدام. حيث لا يقوم العملاء بسداد أي رسوم إضافية، ويدفعون فقط مقابل ما يقومون باستخدامه، وهو ما يضمن لهم عدم تحمّل فواتير لخدمات غير مستغلة، أو أنظمة زائدة عن الحاجة.

الزيادة أو التقليص: تتيح البنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية زيادة الموارد أو تقليصها بشكل تلقائي، وفقًا للطلب، وهو ما يقلل الوقت الذي يقضيه العملاء لتوفير الموارد، ويجنبهم أي تكهنات بشأن متطلبات الطاقة الاستيعابية، أو خدمات البنية التحتية الزائدة عن الحد.

البناء والتكيف السريع: تتيح الحوسبة السحابية عملية تجريب منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى القدرة على تخزين وتوزيع خدمات فيديو جديدة في غضون دقائق. وبالإضافة إلى ذلك، توفر “أمازون ويب سيرفيسز” خدمات معيارية، مثل أدوات تعلّم الآلة التي تتيح إضافة قدرات جديدة لأنظمة عمل الفيديو.

الانتشار العالمي السريع: تمتلك تقنيات الحوسبة السحابية من “أمازون ويب سيرفيسز” القدرة على نشر الموارد، مثل تخزين الوسائط وخدمات قواعد البيانات، وتشفير الفيديو، والباقات الإعلامية، بالإضافة إلى توزيع شبكة إيصال المحتوى، في أي مكان تمتلك فيه “أمازون ويب سيرفيسز” بنية تحتية في العالم.

التركيز على المحتوى: من خلال خدمات الفيديو القائمة على السحابة، يمكن للمؤسسات التخلي عن تكبّد أعباء شراء وصيانة بنية تحتية للفيديو، وبدلًا من ذلك ستركّز على توجيه مواردها البشرية والمالية لصناعة وإيصال المحتوى، وخدمات الفيديو الرائدة، التي يستمتع بها المشاهدون.

دعم تقنيات جديدة: في الوقت الذي تنتشر أنواع من الأجهزة ومنصات البث والفيديو المتطورة على نطاق واسع، فإن توفير بنية تحتية للفيديو قائمة على السحابة؛ يجعل المؤسسات الإعلامية في طليعة توجّهات تسريع التكنولوجيا، دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل استبدال الأجهزة لديها.

وتستثمر “أمازون ويب سيرفسيز” في توفير خدمات رئيسية لمساعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مؤسسات الإنتاج والبث الإعلامي، والمحتوى الترفيهي، بما يمكّنهم من تحسين تجربة المستخدم النهائي. ففي العام الماضي، قامت الشركة بإطلاق موقعين جديدين لخدمة Amazon CloudFront Edge بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات القدرة على توفير محتوى أسرع، وإيصال البيانات والفيديو والتطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات على نحو آمن للعملاء، مع وقت انتظار أقل، وسرعات نقل عالية، ضمن بيئة صديقة للمطورين.

إن قرارات المشاهدين اليوم تتوقف على المزايا التي يستمتعون بها من الخدمة، وجودتها، وموثوقيتها، وطبيعتها وفق احتياجاتهم، وقدرتهم على مشاهدة ما يريدونه، وقتما وحيثما يشاؤون. تلك هي تطلعات المشاهدين. والشركات التي ستحظى بأداء متميز في هذا المجال هي التي ستوفر لمشاهديها أفضل تجربة. وهناك جوانب مشتركة كبيرة بين ما يطمح إليه المشاهد، وبين المزايا التي تتحقّق بفضل الاعتماد على الحوسبة السحابية في هذا الصدد.