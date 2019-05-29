إريكسون تستعرض الجيل الخامس مباشرةً للمطورين في Google I/O…

استمتع مطورو البرامج من جميع أنحاء العالم باختبار شبكة الجيل الخامس، حيث وفرت شركة إريكسون تغطيةً حيةً لشبكة الجيل الخامس 5G خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2019 الخاص بشركة جوجل في ماونتن فيو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة يومي 7 و 9 أيار/ مايو الجاري.

واختارت جوجل إريكسون كمزود وحيد للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لمؤتمر المطورين لهذا العام Google I/O 2019، ويزود مزود الخدمات السويدي شركة جوجل بشبكات تقنية الجيل الخامس الحية على نطاقات طيف الموجة المتوسطة والميلليمترية، باستخدام منتجات تقنية الجيل الخامس التجارية، مما يعكس عمليات النشر في جميع أنحاء العالم.

وقد وفر الاتصال باستخدام تقنية الجيل الخامس بفضل سرعته العالية، وزمن الوصول المنخفض، والسعة الضخمة، لنحو 7,000 مطور في هذا الحدث فرصة التعرف واختبار حالات استخدام تقنية الجيل الخامس، إلى جانب تجربة تقنية الجيل الخامس على مجموعة من أجهزة الجيل التالي، من عدة مصنعين للأجهزة.

وتجمع سلسلة مؤتمرات Google I/O – التي بدأت في عام 2008، والتي تمثل input/output، وكذلك شعار “Innovation in the open” – المطورين من جميع أنحاء العالم كل عام لإجراء محادثات، وورش، واكتشاف أحدث منتجات المطورين من جوجل.

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وقد كانت تقنية الجيل الخامس حاضرة بقوة في هذا الحدث، وذلك بالتزامن مع إطلاق التقنية تجاريًا في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، بالتعاون مع إريكسون كشريك رئيسي في إطلاق تقنية الجيل الخامس. وحتى الآن، قد أعلنت إريكسون رسميًا عن إجراء صفقات تقنية الجيل الخامس مع 18 عميلًا من مزودي الخدمة.

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وسيكون إنشاء تطبيقات جديدة، المفتاح الرئيسي لتمكين منظومة تقنية الجيل الخامس من الازدهار، والملهم الرئيسي للابتكار على مستوى القطاع. وتهدف إريكسون عبر دعمها لشركة جوجل في هذه الفعالية، إلى إطلاع المطورين الذين يعملون على إنشاء التطبيقات على دور تقنية الجيل الخامس في توفير تجربة مستخدم أفضل.

ويقول (بير نارفينجر) – رئيس وحدة منتجات الشبكات في إريكسون: “يعد تعاوننا مع جوجل في إطار هذه الفعالية فرصةً ممتازةً لقيادة ودعم التحادثات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس. ونأمل من خلال التواصل مع مجتمع المطورين في زيادة الوعي بفوائد تقنية الجيل الخامس، والإلهام لإنشاء المزيد من التطبيقات، والخدمات المبتكرة”.