أوبر تعين مديرًا عامًا جديدًا في السعودية

أعلنت شركة أوبر Uber عن انضمام محمد بكر قزاز Mohammad Bakr Gazzaz مديرًا عامًا للشركة في المملكة العربية السعودية، على أن يتولى تنمية أعمال الشركة في مجال النقل التشاركي، استنادًا إلى خبرته التي تزيد عن 14 عامًا في المملكة.

ويشرف قزاز من مقر أوبر في الرياض على عمليات الشركة حول المملكة، حيث سيتولى تنسيق جهود أوبر بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز فرص التنقل للأفراد.

كما ستشمل مسؤولياته تعزيز عمليات الشركة التشغيلية، وبناء فرق عمل عالية الأداء، وتأسيس شراكات فعالة ومثمرة على المستوى المحلي.

وفي تعليقه حول انضمامه إلى الشركة، قال قزاز: أنا فخور بأن أكون جزءًا من رحلة النمو المقبلة لشركة أوبر خلال هذه الفترة الانتقالية للمملكة، وأتطلع إلى قيادة فريق أوبر الموهوب في السعودية، ونقل مساهمتنا في دعم رؤية المملكة 2030 إلى آفاق جديدة.

وتفتخر الشركة بالمساهمة في دعم المجتمعات المحلية، التي توجد فيها من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات المحلية، على غرار مبادرة “مساركِ” Masaruky، إلى جانب تقديمها لخيارات تنقل مريحة، وبأسعار مناسبة للملايين من المواطنين السعوديين.

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وقال عبد اللطيف واكد Abdellatif Waked، المدير العام لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يتمتع محمد بخبرة واسعة في قيادة فرق العمل المتميزة ضمن العديد من الشركات السريعة النمو.

وأضاف “نحن متحمسون لتوليه إدارة أحد أهم وأسرع الأسواق نموًا لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن على ثقة بأنه سيعزز نمو أعمالنا، وسيساهم في تطوير قطاع النقل الحضري في مختلف أنحاء المملكة”.

وشغل قزاز قبل انضمامه إلى أوبر منصب نائب رئيس تطوير الأعمال، ورئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسي في الأهلي كابيتال، ويحمل قزاز درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.

وكانت الشركة قد أعلنت في أوائل هذا الشهر عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة تكامل القابضة، ويعد هذا البرنامج أضخم برنامج نقل مدعوم مالياً لشركة أوبر، على مستوى العالم.

ويهدف إلى تمكين المرأة السعودية العاملة من تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل، وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي، من خلال توفير حلول نقل مناسبة، بأسعار مدعومة من وإلى مكان العمل.

كما أطلقت الشركة خلال الشهر الماضي ميزة جديدة تسمح للسائقات بتفضيل الراكبات الإناث فقط، وتم إطلاق هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية فقط؛ لتكون الأولى من نوعها في شركة أوبر عالمياً.