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حددت هواوي Huawei شهر يونيو القادم موعدا لطرح نظام تشغيلها، الذي تنوي استبداله بنظام أندرويد Android، وذلك بعد حظر جوجل لنظام أندرويد على أجهزة هواوي، بعد إدراج هواوي في قائمة الشركات المحظور عليها استخدام التقنيات الأمريكية.
وقالت هواوي أن نظام تشغيلها، واسمه الكودي “هونجمنج” HongMeng، سيسمح بتشغيل جميع التطبيقات التي تعمل على نظام أندرويد الحالي، وأنه سيكون نظام التشغيل الذي ستعمل به جميع أجهزة هواوي، مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر والتابلت والتلفزيون والساعات الذكية والسيارات.
وقالت هواوي أن نظام تشغيلها جاهز منذ يناير 2018، وأنه ظل بمثابة “خطة بديلة” استعدادا للقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها حاليا.
وأشارت هواوي إلى أنها ستستبدل متجر جوجل (جوجل بلاي ستور) الحالي بمتجرها “هواوي آب جاليري” Huawei AppGallery، حيث يمكن لمستخدمي أجهزتها تنزيل التطبيقات والألعاب عبره.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تحدد موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد البديل لأندرويد.. ستعمل عليه جميع تطبيقات أندرويد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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