أول إجراء حكومي بشأن أزمة هواتف ’’هواوي‘‘

القاهرة- أ ش أ:

أكد جهاز "حماية المستهلك" لشركة "هواوى" الصينية ، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.

وحسب بيان، اليوم، استدعى جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة "هواوي " في مصر - على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة "هواوي" الصينية لصناعة المحمول وبين شركة "جوجل "الأمريكية - في إطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، في خطوة لتدعيم وحماية حقوق...