القاهرة- أ ش أ:
أكد جهاز "حماية المستهلك" لشركة "هواوى" الصينية ، ضرورة توفير تحديثات الأمان للمستهلكين وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لاتزال في المخازن، فيما أكدت الشركة التزامها بتوفير تلك التحديثات.
وحسب بيان، اليوم، استدعى جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة "هواوي " في مصر - على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة "هواوي" الصينية لصناعة المحمول وبين شركة "جوجل "الأمريكية - في إطار استراتيجية الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، في خطوة لتدعيم وحماية حقوق...
كانت هذه تفاصيل خبر أول إجراء حكومي بشأن أزمة هواتف ’’هواوي‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.