شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر: شبكات 5G ستجعل من الصعب تمييز الروبوتات الجنسية عن البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من الترقب، سيتم إطلاق أول شبكة 5G فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث تعد الشبكات عالية السرعة بتقديم سرعات أسرع واتصال أكثر موثوقية من شبكات 3G و 4G الحالية، لكن على الرغم من أن هذا سيسمح للمستخدمين بتنزيل الأفلام وممارسة الألعاب بسهولة أكبر، إلا أنه قد يكون له تأثير على الروبوتات الجنسية ، وفقًا لأحد الخبراء.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فيدعى Brick Dollbanger ، أن شبكات الجيل الخامس ستجعل الروبوتات الجنسية واقعية للغاية لدرجة أننا لن نكون قادرين على تمييزها عن البشر، حيث قال :" فى أى وقت يمكنك فيه الحصول على تدفق أكثر ثباتًا للمعلومات من البرامج، ستحصل على تزامن أفضل وأكثر سلاسة لحركة أكثر حيوية من أجهزتك، وهو ما يمكن وصفه بمفتاح التطور الصناعى".

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واستكمل حديثه:" ربما سيتم استخدام الإشارة فى بعض الأحيان لتحديث الذكاء الاصطناعى، وسوف تساعد شبكات الـ 5G فى ذلك".