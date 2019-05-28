الحرارة تتجاوز 40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة

وفي سياق متصل، كشفت الأرصاد عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة من الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات القوية التي وصلت إليها الموجة السابقة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، في بعض المناطق، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة