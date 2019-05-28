شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان كل حاجة تبقى مظبوطة.. طلاب يبتكرون روبوت لطلاء الجدران بدقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من طلاب هندسة جامعة واترلو روبوتا ذاتيا يمكنه طلاء جدران المنازل بالتساوى وبدقة سيندهش منها العالم.

يؤكد المهندسون القائمون على عمل الروبوت والذى أطلقوا عليه اسم "مافريك" أنه يستخدم تقنيات الرش الذكى المحمولة، وهذا ما يجعله يقوم بإنجاز عملية طلاء الجدران بدقة ستدهش كل من يراها.

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تم تزويد "مافريك" بمجموعة من المستشعرات التى تجعله روبوتا مستقلا يعمل بكامل طاقته، ويستخدم الروبوت تقنية رسم الخرائط وخط يشبه المصعد لرش الطلاء لأعلى وأسفل الجدران فضلا عن تزويده بمنصة وذراع ونظام يسمح بالتساوى فى الطلاء.

وأكد الطلاب أن فكرتهم جاءت بعد نشر إحصائية عن أمريكا الشمالية عن المشكلات التى تصيب العمال نتيجة عملهم بهذه المهنة، حيث أشارت الاحصائية إلى أن هناك أكثر من 5000 إصابة متعلقة بالطلاء كل عام تنفق عليهم الدولة مليار ونصف على علاجهم، فضلا عن أن عملية الطلاء اليدوية التقليدية بطيئة ومكلفة وغير فعاله وخطرة.