تكنولوجيا: جوجل تقرر غلق تطبيقها لألعاب الفيديو YouTube Gaming.. تعرف على موعد الإغلاق ومصير التطبيق

تعتزم جوجل Google إغلاق تطبيقها لمشاركة وبث الألعاب “يوتيوب جيمينج” YouTube Gaming بحلول 30 مايو الجاري، والذي أطلقته جوجل في عام 2015 بهدف تسهيل وصول محبي ألعاب الفيديو وبثهم لمقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب بشكل منفصل.

وأعلن يوتيوب صراحة عن نيته إيقاف التطبيق، في العام الماضي، دون أن يحدد موعدا لذلك، والسبب، كما وضحت الشركة في بيان لها، أن عملية الفصل بين التطبيق ومنصة يوتيوب الرئيسية تسببت في ارتباك المستخدمين ومحبي الألعاب، مما دفعها إلى إغلاق التطبيق ودمجه في المنصة.

وبحسب المواقع التقنية، فسيظهر التطبيق بعد إيقافه كأيقونة جانبية في موقع يوتيوب، بشكل يشبه قائمة “الاقتراحات” أو قائمة “الأكثر مشاهدة”، كما يرجح أن تخصص يوتيوب تنبيهات خاصة بصفحة الألعاب الرئيسية، والتي ستضم داخلها صفحات منفصلة لكل لعبة، تتضمن الأعلى مشاهدة والبث المباشر، حتى يتمكن المستخدمين من متابعة أي من تلك الصفحات على حدة.