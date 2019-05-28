تكنولوجيا: توقعات: هاتف آيفون القادم سيمكنك من الإقتران بإثنين من سماعات البلوتوث في وقت واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لشائعة جديدة من Mac Otakara فإن هاتف iPhone القادم سيحتوي على ميزة تشغيل الموسيقى عبر إثنين من سماعات البلوتوث في وقت واحد، وهذه الميزة موجودة في هواتف سامسونج الحديثة وبعض الأجهزة الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن لأحد أصدقائك الإستماع إلى الأغنية التي تقوم بتشغيلها دون الحاجه إلى مشاركة سماعات الرأس معه أو إستخدام مكبرات الصوت.

الكن حتى الأن لم يتم الكشف عن النماذج التي ستدعم هذه التقنية، لكن آبل تقوم بتقديم ترقيات وتحديثات البلوتوث إلى أجهزة آيفون الحديثة، ومن الممكن أن تقدمها إلى أجهزتها القديمة أيضًا.

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حتى الأن لا يوجد شئ مؤكد بخصوص دعم هذه التقنية الحديثة، لكن من المنطقي أن تقدم آبل هذه الميزة وذلك بسبب أنها لا توفر منفذ لسماعات الرأس في هواتف آيفون المتوافرة حاليًا، لذلك يجب عليها أن تهتم بدعم الصوت اللاسلكي توفر مزيدًا من الحلول للإستماع إلى الموسيقى.

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