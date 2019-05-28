تكنولوجيا: ابل تقدم الإصدار الجديد من iPod touch بآداء أعلى ومميزات أكثر

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل مؤخراً عن الإصدار الجديد من جهاز iPod touch الذي يأتي بميزة دعم مكالمات FaceTime الجماعية، مع دعم تقنية الواقع المعزز.
قدمت ابل الإصدار الجديد من iPod touch مع رقاقة معالج A10 Fusion المحسنة، كما تقدم ابل للمرة الأولى مكالمات المجموعة في FaceTime مع دعم تقنية الواقع المعزز أيضاً، لدعم تحسين آداء الألعاب.
ويتوفر الإصدار الجديد من iPod touch للحجز المسبق على موقع ابل apple.com وفي متجر تطبيقات ابل Apple Store لاحقاً هذا الأسبوع.
وتؤكد ابل أن الإصدار الجديد من iPod touch يأتي بمميزات أكثر مع سعر جيد أيضاً يصل إلى 849 درهم إماراتي، كما يتميز بآداء سريع، حيث يدعم iPod touch سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت لدعم المستخدم في تحميل أكبر قدر من الأغاني والإستماع إليها دون الحاجة إلى الإتصال بالأنترنت.
أيضاً يمكن لمشتركي خدمة Apple Music الدخول عبر الإصدار الجديد من الأيبود لأكبر قاعدة من ملفات الموسيقى التي تصل إلى 50 مليون، مع الألاف من قوائم التشغيل، كما تأتي الألعاب على iPod touch بآداء أفضل في الألعاب التي تأتي بعرض إنسيابي ومميز، كما سيتاح للمستخدمين أيضاً الدخول إلى خدمة بث الألعاب Apple Arcade والإشتراك للدخول إلى أكثر من 100 لعبة.
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