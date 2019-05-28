الإعلان رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 Edition 30 مع 12GB من الرام و512GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - إحتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين على تأسيس الشركة، قامت Asus اليوم بالكشف عن نسخة جديدة ومحدودة من هاتفها الرائد الحالي Asus Zenfone 6 في معرض Computex 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة التايوانية تايبيه.

هذه النسخة الخاصة المحدودة من الهاتف Asus Zenfone 6 ستحمل إسم Asus Zenfone 6 Edition 30. ووفقا لشركة Asus، فسوف يتم تصنيع 3000 وحدة فقط من هذه النسخة مع العلم بأن كل وحدة ستأتي مع بعض الإمتيازات فضلا عن 30 شهرًا من الضمان، ولكن تبقى الترقية الأهم في هذه النسخة الجديدة هو حصولها على 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية.

وبغض النظر عن الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فقد ظلت بقية المواصفات التقنية على حالها من دون تغيير، وهذا ما يعني بأن الهاتف Asus Zenfone 6 Edition 30 يضم بدوره شاشة LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 6 وتغطي 92 في المئة من الواجهة، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانوية، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وبالنسبة لمن يرغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، فليتفضل بزيارة هذه المقالة المفصلة هنا.