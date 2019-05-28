TSMC تبدأ الإنتاج الضخم للمعالجات بإستخدام تقنية +7nm من أجل Apple A13 و Kirin 985

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة TSMC رسميًا عن بدء الإنتاج الضخم للمعالجات والرقاقات بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر المحسنة الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة التايوانية بتصنيع المعالجات بإستخدام تكنولوجيا EUV، مما يجعلها تتخذ خطوات متقدمة لمنافسة Intel و Samsung.

ووفقا للتقارير الواردة من الصين، فسوف تواصل شركة TSMC تصنيع المعالجات لشركة Huawei وسيتم إستخدام تكنولوجيا التصنيع الجديدة من أجل المعالج HiSilicon Kirin 985 المتوقع صدوره مع سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series. وسيتم أيضًا إستخدام تكنولوجيا التصنيع +7nm الجديدة لتصنيع المعالج Apple A13 من شركة آبل مع العلم بأنه سيتم إستخدام هذا المعالج في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

أوضحت شركة TSMC بالفعل أنها ستواصل تصنيع المعالجات والرقاقات الأخرى لشركة Huawei، على الرغم من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ونظرًا لأنها شركة تايوانية وليست صينية، فقد أبرمت إتفاقيات تجارية منفصلة مع كل من القوى الإقتصادية العظمى ولا تتأثر بأي من القضايا المستمرة.

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في المذكرة، أعلنت شركة TSMC أيضًا عن خططها المستقبلية. وهي تبدأ حاليًا في الإنتاج التجريبي للمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر مع تكنولوجيا EUV، ويجب أن تصل لمرحلة الإنتاج الضخم في الربع الأول من العام 2020 حتى تتمكن المعالجات المصنعة بإستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة من الوصول إلى السوق بحلول شهر يونيو من نفس العام.

يجري حاليا تحويل موقع مصنع جديد في حديقة العلوم والتكنولوجيا في تايوان والحصول على منشآت جديدة لعملية التصنيع. سيبدأ مصنع البحث والتطوير القديم في التحضير لتكنولوجيا التصنيع 3nm. وبالإضافة إلى الخطط الحالية، فهناك أيضًا خطط للإنتقال إلى تكنولوجيا التصنيع 6 نانومتر، والتي يجب أن يُنظر إليها على أنها ترقية من تكنولوجيا التصنيع +7nm التي يجري إستخدامها بالفعل الآن.