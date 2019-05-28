الهاتف Asus Zenfone 6 هو صاحب أفضل كاميرا أمامية، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية مراجعته الأولية للهاتف Asus Zenfone 6، وحصل الهاتف في هذه المراجعة على أعلى تقييم فيما يخص الكاميرا الأمامية، وهذا أمر مثير للإهتمام بالنظر إلى أن Asus Zenfone 6 يضم كاميرا خلفية مزدوجة تعمل أيضًا ككاميرا أمامية بفضل الآلية الدوارة. ونأمل أن يقوم فريق DxOmark بنشر مراجعته الكاملة لكاميرا 48 ميغابكسل الأساسية للهاتف Asus Zenfone 6 في أسرع وقت ممكن.

بإعتبارها ككاميرا أمامية، فقد إستطاعت كاميرا الهاتف Asus Zenfone 6 تصدر قائمة DxOMark، متجازة بذلك الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy S10 5G. وحصلت الكاميرا الأمامية للهاتف Asus Zenfone 6 على تقييم إجمالي قدره 98 نقطة من خلال تحقيق 101 نقطة في إختبار إلتقاط الصور على غرار Galaxy S10 5G و93 نقطة في إختبار تصوير الفيديوهات.

أثنى فريق DxOMark على إستخدام الهاتف Asus Zenfone 6 لمستشعر كبير بحجم 1/2 إنش يدعم تكنولوجيا Quad Bayer في الكاميرا الأمامية، مما جعله يحقق أفضل النتائج في مختلف البيئات. ويوفر الهاتف Asus Zenfone 6 تفاصير ممتازة، ومدى ديناميكي رائع وألوان رائعة للبشرة.

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عموما، سيتعين علينا الإنتظار ليوم واحد أو يومين للحصول على المراجعة الكاملة للهاتف Asus Zenfone 6 من فريق DxOmark.