شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة متاجر بريطانية تستعين بأبواب غير مرئية لتوفير الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد سلسلة متاجر بريطانية شهيرة للكشف عن "أبواب غير مرئية" فى وقت لاحق من هذا العام، فى محاولة لتوفير الطاقة، إذ تم تصميم ما يسمى AirDoor، الذى طورته شركة Wirth Research للتكنولوجيا المستدامة، لمنع ضياع الهواء الدافئ خلال درجات الحرارة الباردة والهواء البارد الذى يتم فقدانه أثناء درجات الحرارة الأكثر دفئًا، أثناء دخول العملاء إلى المتجر ومغادرته.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يتكون AirDoor من ممر خارج المتجر، يقع حول إطار المدخل، ويتضمن مجموعة من المستشعرات لاكتشاف تدفق الهواء فى كلا الاتجاهين، والتى يتم التصدى لها بعد ذلك بواسطة ريح معارضة تولد نفسها بنفسها.

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والنتيجة هى "حاجز" غير مرئى ونشط، يمنع تدفق الهواء الخارجى غير المرغوب فيه إلى المبنى وهروب الهواء الداخلى.

من المقرر إطلاق AirDoor فى وقت لاحق من هذا العام، وإذا نجح هناك خطط لطرحه فى المزيد من المتاجر فى المستقبل.