شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حلم هواوى لتصبح علامة تجارية للهواتف بحلول عام 2020 دمره "ترامب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة هواوى الصينية نوعًا من المشاكل التى قد تدمر أعمالها وطموحاتها فى تجاوز منافسيها لتصبح أكبر علامة تجارية للهواتف فى العالم بحلول عام 2020، وعلى الرغم من حظرها من العمل مع الشركات الأمريكية، فإن هواوى واثقة من أن أعمال الهاتف ستستمر فى النمو دون مساعدة Google و Microsoft ومصممى الرقائق مثل ARM.

ولكن بعد تعليقها مؤقتًا من تحالف Wi-Fi و SD Association ، لا تبدو فرص Huawei قوية جدًا للبقاء فى المنافسة.

Advertisements

وبناءً على أمر تنفيذى وقعه الرئيس دونالد ترامب ، قطعت جوجل ومايكروسوفت وإنتل و ARM وغيرها من الشركات الأمريكية التى تزود هواوى بمكونات البرمجيات والأجهزة، علاقاتها مع العلامة التجارية الصينية، مما يعطل بشكل فعال خط هواتفها المستقبلية.

وقال ترامب إن إعادة توحيد Huawei مع شركائها التجاريين الأمريكيين - والتى تضم أيضًا استشاريين وصانعى المكونات - قد يكون جزءًا من صفقة تجارية مع الصين.

وقال مؤسس شركة هواوى ومديرها التنفيذى ، Ren Zhengfei لوسائل الإعلام الصينية، إن معظم الشركات التى تقدم خدمات استشارية لشركة هواوى تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بما فى ذلك العشرات من الشركات مثل IBM و Accenture.