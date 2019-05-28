انت الان تتابع تفاصيل خبر شرائح "جوجل" ستزرع في الدماغ وتغنيك عن الإنترنت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 08:49 مساءً - قال خبير الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لشركة "Fountech.ai"، نيكولاس كايرينوس، في مقابلة نشرها موقع "إنترستينك إنجنيرينك"، الاثنين، إنّه في غضون الأعوام الـ20 المقبلة يمكن أن نزرع رقائق في رؤوسنا تسمح لنا بالتعلم، ولن نحتاج إلى حفظ شيء.

وذلك يعني أنه لن نحتاج للبحث عن أي شيء في جوجل؛ لأنه ببساطة ستكون الإجابة مخزونة في دماغك مسبقاً.

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هذه الخطوة القادمة من جوجل مشابهة لمشروع "Neuralink" من شركة "سبيس إكس"، وهو مشروع يهدف إلى تنزيل المعلومات من الحاسوب مباشرة إلى الدماغ، خلال يوم واحد.

وقال كايرينوس: "ستختفي الحاجة إلى تعلم شيء ما؛ لأننا سنكون قادرين على الوصول إلى ذلك على الفور. جوجل ستكون في رأسك، وهذا ليس بعيد المنال، سيكون الأمر أشبه بالحصول على ذكاء حقيقي مساعد سوف يفكر مثلك".

ويعتقد كايرينوس أن هذا التقدم قريب جداً، وأضاف: "إذا نظرت إلى تطور الذكاء الاصطناعي فإن التقدم الذي سنراه في السنوات الخمس المقبلة سوف يتفوق على ما رأيناه في السنوات الخمسين الماضية".