شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن "آيبود" جديد بشاشة لمسية ومميزات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن جهاز "أيبود" جديد يضم شاشة لمسية، فضلا عن العديد من التحسينات فى الأداء ونسب استهلاك الطاقة، فضلا عن إضافة مزايا للاتصال، مع وجود مميزات تقنية الواقع المعزز، وذلك لمنح المستخدمين تجربة مختلفة عما كانت تقدمه أجهزة أيبود فى السابق.

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وبحسب موقع mirror البريطانى، فيضم الجهاز معالج A10 Fusion، ويوفر سرعة أعلى 3 مرات من الجيل السابق، مما يتيح للمستخدمين الانتظار للتمتع بخدمة الألعاب الجديدة Arcade والتى ستوفر 100 لعبة من تطوير آبل بجانب ألعاب عديد من المطورين الأخرين.

كذلك سيوفر "أيبود الجديد"، مزايا تقنية الواقع المعزز لأول مرة فى هذا النوع من الأجهزة من خلال الكاميرا، مع وجود تطبيقات التصفح والتطبيقات التعليمية، فيما يشبه "أيبود " الجديد من شركة أبل تصميم هواتف أيفون القديمة بشكل كبير، كما أنه يوفر مميزات شبيهة بالأجهزة الرئيسية بالنسبة لنظام التشغيل لكن مع إمكانيات أقل فيما يتعلق بالمكونات الداخلية.