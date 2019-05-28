شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تسعى لتطوير أول لاب توب يدعم شبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة كوالكوم الأمريكية مع شركة لينوفو لتطوير أول لاب توب يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G اعتمادا على معالجات سنابدارجون. وذكر موقع (تك كرانش) التقنى، نقلا عن مصادر بالشركتين، أن اللاب توب الجديد المزود بدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس والذى يحمل الاسم الرمزى "المشروع اللامحدود" سيكون أول منصة فى العالم بتقنية (7 نانو) المبنية خصيصا لأجهزة الحاسبات الشخصية التى تقدم خاصية الاتصال بشبكات الجيل الخامس اللاسلكية. وسوف يعتمد الحاسب المحمول الجديد على منصة حوسبة سنابدراجون 8 سى إكس، التى تطورها شركة كوالكوم، والتى تدعم شبكات الجيلين الرابع 4G والخامس 5G، كما أنه مزود ببطارية تزعم كوالكوم أنها تدوم لعدة أيام بعد كل شحنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كوالكوم تسعى لتطوير أول لاب توب يدعم شبكات 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.