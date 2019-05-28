شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتهم شركة توصيل أمريكية بتسريب جزء من وثائقها للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت هواوى شركة أمريكية لتوصيل البريد السريع بشكل صريح، بتعاونها مع الحكومة الأمريكية، إضافة إلى تسريب بعض الوثائق التى أرسلتها عبر خدمة التوصيل إلى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت هواوى إن الشركة قامت بإعادة توجيه خط سير طردين قامت بإرسالهما من فيتنام إلى الصين ليتم إرسالهما إلى مكاتب أخرى فى دول آسيوية أخرى، ومن ثم إرسالها للولايات المتحدة بدلًا من الصين، كما أكدت هواوى أن الوثائق التى تم تسريبها لا تضم أى معلومات تقنية لكنها تحمل معلومات تجارية متعلقة بالسوق.

وكشفت هواوى أنها تمتلك صورا لمسار رحلة الطرود لكنها فى نفس الوقت لم تتحدث عن سبب اشتباهها بتوجيه الطرود للمكان الخاطئ، فيما طالبت الشركة الصينية حكومة بلادها النظر فى القضية بعد ارسال شكوى رسمية لها.

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على الجانب الأخر قالت متحدثة باسم شركة التوصيلأن الطرود ذهبت عن مسارها عن طريق الخطأ، ونفت تمامًا أن تكون الحكومة الأمريكية أو أى طرف أخر طلب ارسالها إلى مكان مختلف عن الاتجاه الأساسى.