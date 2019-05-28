تكنولوجيا: Dell تقدم أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Alienware m15 و m17 بتصميم جديد كلياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Dell خلال فعاليات Computex 2019 اثنان من أجهزة Alienware المخصصة للألعاب، حيث أعادت Dell تصميم كلاً من أجهزة Alienware m15 و m17 بشكل جذري.

تأتي أجهزة Alienware الجديدة بلغة التصميم التي قدمت من Dell في جهاز Alienware A51-m خلال فعاليات CES 2019، حيث إستخدمت Dell سبائك الماغنيسيوم في تصميم الأجهزة لدعم أخف وزن في الأجهزة، مع تصميم قوي أيضاً.

وتضم الأجهزة الجديدة الجيل التاسع من معالجات إنتل مع كرت الشاشة من إنفيديا مع نماذج بإختيارات مثل RTX 2060، و2070 وأيضاً 2080.

وتؤكد Dell على أن التصميم الجديد لأجهزة Alienware يضمن أعلى آداء مع تجربة ألعاب مميزة، كما تقدم Dell أكثر من إختيار في جودة العرض في الشاشة يصل إلى 4K HDR400 مع معدل تحديث للإطارات 240hz، كما يأتي نموذج بشاشة OLED و4K HDR 4000 مع سرعة إستجابة 1ms .

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كما تأتي الأجهزة الجديدة بتحسينات في الإضاءة وسطوع الشاشة مع تقنية تعمل على خفض تأثير اللون الأزرق المنبعث من الشاشة، لدعم راحة أفضل للعين، كما تأتي الشاشة في الأجهزة الجديدة بإطارات نحيفة جداً أقرب لتصميم XPS 13.

Dell تؤكد أيضاً على أن الإصدارات الجديدة تأتي بأفضل تصميم في لوحة المفاتيح تتميز بقياس 1.7مم، كما تقدم للمستخدمين سماعة Alienware 7.1 التي تتميز بتصميم يتوافق مع الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب.

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