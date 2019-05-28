تكنولوجيا: HP تكشف عن حاسب الظهر الجديد لتقنية الواقع الإفتراضي في مؤتمر Computex

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP خلال مؤتمر Computex عن حاسب الظهر الجديد الذي يدعم تقنية الواقع الإفتراضي، كما كشفت عن إصدار جديد من أجهزة الحاسب المحمول الذي يدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى يوم كامل في كل مرة شحن.

تستمر أجهزة الحاسب المميزة بتصميم محمول على الظهر في المنافسة في الأسواق خلال الفترة القادمة، حيث كشفت HP عن إصدار جديد من هذه الفئة يأتي بتصميم ومميزات جديدة.

ولقد قدمت HP خلال 2017 إصدارها السابق من هذه الأجهزة التي إستهدفت مجال العمل وألعاب تقنية الواقع الإفتراضي، واليوم تقدم HP حهاز حاسب VR backpack الجديد الذي يستهدف مجال العمل بشكل خاص، ويدعم نظارة الواقع الإفتراضي التي أعيد تصميمها مؤخراً من HP.

وتؤكد شركة HP على أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أقوى بنسبة 30% من الإصدار السابق في تشغيل تطبيقات الواقع الإفتراضي، كما يقدم هذا التصميم ميزة حرية الحركة والتنقل في محيط المستخدم مع تقنية الواقع الإفتراضي، كما يدعم هذا الإصدار الإستخدام في نمط الحاسب المكتبي أيضاً.

ولقد أوضحتHP رؤيتها لمستقبل هذه الفئة من أجهزة الحاسب المحمول، حيث أشارت HP إلى إمكانية إستخدام هذا الإصدار في تدريب الموظفين، أو المهندسيين المعماريين، حيث يوفر الحاسب تجربة تفاعلية مميزة تحاكي العمل على أرض الواقع.

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يذكر أن HP لم تقدم تفاصيل كاملة حول مواصفات الحاسب وسعره إلى جانب موعد توفر في الأسواق، إلا أن تصميم إصدار هذا العام يأتي بتجربة سلسلة في تبديل البطارية وتثبيت الجهاز من جديد.

HP قدمت أيضاً اليوم اثنان من أجهزة EliteBook x360 الجديدة المميزة بتصميم متحول، حيث يأتي كلاً من 1030 G4 و1040 G6 بتصميم من الألومنيوم، لدعم تصميم أقوى ووزن أخف، كما يأتي كلا الحاسبين بنموذج يدعم الإتصال بشبكات 4G LTE، إلى جانب شاشة تصل إلى سطوع 1000 nit.

أيضاً تقدم HP جهاز EliteBook x360 1040 بمميزات أكثر في بعض النماذج، حيث يأتي نموذج بميزة شاشة 1W، لدعم إستمرار الشحن في الجهاز حتى يوم كامل في كل مرة من الشحن، أيضاً يأتي نموذج أخر بلوحة مفاتيح مصممة لدعم المستخدم في المحيط المزدحم للعمل دون إصدار صوت مزعج للمحيطين.

HP كشفت أيضاً عن جهاز Elite x2 G4 المتحول 2 في 1 الذي يأتي بلوحة مفاتيح قابلة للفصل، ويصل وزن الجهاز إلى 1.2 كجم، كما يأتي بتصميم أنحف من الإصدار السابق بنسبة 51%.

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