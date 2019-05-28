سامسونج تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Samsung Galaxy M30

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة سامسونج في وقت سابق أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie لسلسلة هواتف Galaxy M في أوائل شهر يونيو، ولكن بعض ملاك الهاتف Galaxy M30 بدأوا فعلاً بتلقي هذا التحديث.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy M30 يحمل البنية رقم M305FDDU1BSEA ويبلغ حجمه 1.14 جيجابايت. وبغض النظر عن كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من الأندرويد، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من شركة سامسونج جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.