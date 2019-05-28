Redmi تدخل أيضًا إلى سوق الحواسيب المحمول مع الحاسوب RedmiBook 14

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أيضًا اليوم بالكشف عن حاسوب محمول بحجم 14 إنش. وإستنادًا إلى بطاقة المواصفات، فسوف تحصل على أداء جيد مقابل ثمن معقول جدًا. ويبدو أن Redmi تريد الإحتفاظ بنفس النهج في قطاع الحواسيب المحمولة أيضًا من خلال تقديم حواسيب محمولة جيدة بأسعار مغرية.

يضم الحاسوب المحمول الجديد RedmiBook 14 كما يوحي إسمه شاشة بحجم 14 إنش وبدقة FullHD تمتاز بإطار نحيف مما يجعلها تغطي 81.1 في المئة من المساحة. وبغض النظر عن الشاشة، فبإمكانك إختيار الحصول على المعالج Intel Core i7-8565U أو Intel Core i5-8265U مع العلم بأنك ستحصل أيضًا على بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 مع 2GB من الذاكرة العشوائية GDDR5.

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وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة التخزينية، فبإمكانك الحصول على ما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية SSD، وما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية DDR4-2400. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك بطارية بقوة 46W، فضلا عن إثنين من منافذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0 واحد مع العلم بأنه يضم كذلك منفذ للسماعات، ومنفذ HDMI 1.4 واحد.

أفضل جزء هو أن RedmiBook 14 عبارة عن حاسوب محمول مضغوط إلى حد ما دون التضحية بالمواد والمواصفات، فهو مصنوع من الألومنيوم المؤكسد، ويزن حوالي 1.5 كيلوجرام، كما يبلغ سمكه أقل من 18 ملمتر.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن سعر الحاسوب المحمول RedmiBook 14 الجديد يبدأ من 580 دولار أمريكي للنسخة التي تضم المعالج Intel Core i5 و256GB من الذاكرة الداخلية، ولكن هذا السعر يرتفع ليصل إلى 720 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة المزودة بالمعالج Intel Core i7 وبـ 512GB من الذاكرة التخزينية SSD. ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات تؤكد ما إذا كان هذا الحاسوب المحمول سيكون متوفرًا خارج الصين.