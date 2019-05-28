Lenovo تكشف عن ” Project Limitless “، وهو أول حاسوب محمول يدعم 5G في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لن تصل إلى هواتفنا الذكية فقط، فهي ستشق طريقها كذلك إلى الحواسيب المحمولة، مما يعمل على تحسين قدرة هذه الأخيرة على الإقتران بشبكة الإنترنت.

أصبحت معالجات الهواتف الذكية ذات كفاءة عالية على مر السنين لدرجة أنه أصبحت لدينا حواسيب صغيرة في راحة اليد، وهذا ما يؤدي إلى تآكل الحصة السوقية للحواسيب المحمولة مع مرور السنين. ومع ذلك، لا تزال الحواسيب المحمولة تحظى بإهتمام المستهلكين بفضل راحة الإستخدام التي توفرها، ولهذا السبب بالذات إستغلت شركة Lenovo معرض Computex 2019 للكشف عن الحاسوب المحمول ” Poject Limitless “، وهو عبارة عن حاسوب محمول مجهز بالمعالج Snapdragon 8cx وبالمودم Qualcomm X55 5G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وبالتالي، هذا الأمر يجعل هذا الحاسوب المحمول مميزًا لرجال الأعمال الذين يرغبون في الإستفادة من سرعة 5G أثناء تنقلهم.

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في الأساس، أداء المعالج Snapdragon 8Cx يعتبر أفضل من أداء المعالج Intel Core i5-82500U حتى في حالات تعدد المهام، كما أنه يعتبر أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة وهذا لا يبدو غريبًا على معالجات Snapdragon، فقد رأينا كيف كان أداء المعالج Snapdragon 850 فيما يخص الكفاءة في إستهلاك الطاقة على الحاسوب المحمول Lenovo C630 WoS الذي إستعرضناه سابقًا.

سيتعين علينا الإنتظار حتى بداية العام 2020 على الأقل قبل رؤية مثل هذه الحواسيب المحمولة تشق طريقها إلى السوق. ولحد الآن، لم تكشف لنا شركة Lenovo عن أي معلومات حول المواصفات النهائية للحاسوب المحمول Lenovo Project Limitless أو السعر.