شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تستعد لاستقبال سيارات Apple Maps.. والشركة تتعهد بالخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Apple أن سكان العديد من المدن الكندية سوف يكتشفون وجود العديد من المركبات التابعة لها فى الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام، وذلك بهدف إجراء مسوحات أرضية حول العالم لجمع البيانات التى سيتم استخدامها لتحسين خرائط أبل Apple Maps.

وذكرت Apple أنها لاحظت أن بعض البيانات التى تم جمعها سيتم نشرها فى تحديثات Apple Maps لكنها رفضت التعليق على Global News حول شكل الميزات الجديدة بالضبط، ومتى يمكن للكنديين توقعها.

وذكر بيان Apple: "سنقوم بالتقاط تفاصيل الطرق واللافتات والمعالم - كل ذلك لجعل تجربة الخرائط الأكثر دقة ومفيدة ممكنة"، وكانت Apple فى عام 2015 أنها تعمل على ميزات التجول الافتراضى.

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وأوضح البيان أنه بمجرد جمع صور هذه الجولة الأولية، فإن السيارات ستزور المواقع نفسها بشكل دوري للحفاظ على تحديث الخريطة. لافتا إلى أن الشركة لاحظت أيضًا أن الصور التي يتم جمعها بواسطة المركبات سوف تضع في اعتبارها الخصوصية.

"على سبيل المثال، سنقوم بطمس الوجوه ولوحات الترخيص على الصور التي تم جمعها قبل النشر. إذا كان لديك تعليقات أو أسئلة حول هذه العملية أو حقوق الخصوصية الخاصة بك، فالرجاء الاتصال بنا".