المعالج Intel Core i9-9900KS الجديد من شركة Intel يبلغ تردده 5GHz في جميع النوى

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لتركيب حاسوب ألعاب جديد أو حاسوب قوي، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Intel قد أعلنت عن معالج جديد يدعى Intel Core i9-9900KS، وهو المعالج الأقوى في تشكيلة Intel حتى الآن.

المعالج Intel Core i9-9900KS الأحدث من شركة Intel يعتبر بمثابة نسخة محسنة من المعالج Intel Core i9-9900K الحالي. ووفقا لشركة Intel، فإن المعالج Intel Core i9-9900KS الجديد قادر على بلوغ سرعة 5GHz في جميع النوى الثمانية التي يأتي بها، بدلاً من الوصول إلى سرعة 5GHz في نواة واحدة فقط.

هذا يعني أن هذا المعالج سيوفر أداءً مذهلاً للغاية عندما يتعلق الأمر بالمهام التي تتطلب من المعالج تشغيل عدة أنوية. وبطبيعة الحال، نحن لا نعرف مقدار الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذا القدر من القوة، ولكن على الأقل هذا المعالج الجديد متوفر للأشخاص الذين يحبون تعزيز حواسيبهم بالمزيد من القوة. وبالنسبة للسرعة الأساسية لهذا المعالج، فقد أكدت لنا شركة Intel أنها تبلغ 4GHz مع العلم بأن السرعة الأساسية في المعالج Intel Core i9-9900K الحالي تبلغ 3.6GHz فقط.

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لم تذكر شركة Intel أي شيء عن مقدار الطاقة القصوى التي يمكن لهذا المعالج إستهلاكها، لذلك فمن غير الواضح ما إذا كان سيتطلب المزيد من الطاقة. وعلاوة على ذلك، فليست هناك أيضًا أي معلومات حول السعر، ولكن كن متأكدًا أنه لن يكون رخيصًا.