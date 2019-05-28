تقرير جديد يتوقع إطلاق الفيسبوك لعملتها الرقمية ” GlobalCoin ” في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل الفيسبوك على عملة رقمية خاصة بها، ويدعي تقرير جديد أن الشركة ستطلقها في وقت ما من العام المقبل. ويشار إلى هذه العملة الرقمية داخل شركة الفيسبوك بإسم ” GlobalCoin “، ومن المتوقع أن تقدم الشركة المزيد من التفاصيل حولها في وقت ما خلال صيف هذا العام. قد يتم البدء بإختبار العملة الرقمية GlobalCoin في نهاية هذا العام.
ووفقا لـ BBC News، فسوف تقدم الفيسبوك المزيد من المعلومات حول GlobalCoin في وقت لاحق من هذا العام. ستكون متاحة في ما يقرب من 12 دولة عند إطلاقها حيث ستسمح للناس بإجراء عمليات دفع آمنة وبأسعار معقولة دون الحاجة إلى حساب مصرفي.
ومع ذلك، سيتعين على العملة أن تتغلب على العديد من العقبات الفنية والتنظيمية قبل أن تصل إلى السوق. ويقال بأن الفيسبوك تجري محادثات مع مختلف الأطراف التي لديها مصلحة في هذا، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وشركات تحويل الأموال مثل Western Union بشأن المسائل التنظيمية والتشغيلية.
على الرغم من أن الفيسبوك لم تكشف حقًا عن أي شيء يتعلق بعملتها الرقمية حتى الآن، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أنها ستكون عملة مستقرة بحيث سيتم ربطها مع الدولار الأمريكي. ما يعنيه ذلك هو أنه سيتم ربطها مع العملة الأمريكية في محاولة للحد من التقلبات التي تشهدها غالبًا العملات الرقمية الأخرى مثل Bitcoin.
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