الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi K20 Pro مع كاميرا بدقة 48MP، والمعالج SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro واللذان تُطلق عليهما إسم ” Flagship Killer 2.0 “. كلاهما يضمان كاميرات رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وشاشات OLED تضم مستشعرات بصمات الأصابع، وكاميرات أمامية منبثقة. وفي حين يعمل الهاتف Redmi K20 بالمعالج Snapdragon 730، فإن الهاتف Redmi K20 Pro يعمل بالمعالج Snapdragon 855.

يبلغ قطر الشاشة 6.39 إنش في حين تمتاز بدقة +FullHD وبإطار نحيف للغاية، وهذا هو السبب الذي دفع شركة Redmi لنقل الكاميرا الأمامية إلى آلية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز. وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 855، فالهاتف Redmi K20 Pro يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية تتراوح ما بين 64GB و 256GB.

الكاميرا الرئيسية مزودة بالمستشعر Sony IMX586 الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل، ولكن هناك كاميرتين إضافيتين في الخلف، واحدة تمتاز بدقة 13 ميغابكسل وتضم عدسة واسعة الزاوية، في حين تمتاز الكاميرا الخلفية المتبقية بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة مقربة.

كما أكدت لنا شركة Redmi من قبل، فهواتفها الجديدة توفر إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro يضمان كذلك كاميرات أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابكسل، وبالطبع هي مدعومة بالذكاء الإصطناعي.

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على غرار الهواتف الذكية الرائدة المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Redmi K20 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W. ووفقا للسيد Lu Weibing، فمن الممكن شحن 58% من بطارية هذا الهاتف في غضون نصف ساعة وشحن البطارية بالكامل في غضون 74 دقيقة.





ستحتوي هواتف Redmi K20 الجديدة كذلك على وضع Game Turbo 2.0 الذي يخصص موارد الجهاز للألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، هناك وضع آخر يقوم بالتحول الذكي من WiFi إلى 4G لتوفير إتصال سلس.

تجدر الإشارة إلى أن Redmi K20 هو ثاني هاتف ذكي مزود بالمعالج Snapdragon 730 في السوق حاليًا. وعلى الرغم من أنه يحتوي على نفس الشاشة ونفس الكاميرات إلا أن الكاميرا الرئيسية تضم في الواقع المستشعر Sony IMX582. وتتمتع البطارية بنفس السعة، ولكنها تقبل الشحن بمعدل 18W.

عمومًا، الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيكونا متوفرين بلونين، هما الأزرق والأحمر. وبالنسبة للأسعار، فالهاتف Redmi K20 سيكلف ما يعادل 289 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، في حين سيكلف ما يعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. أما بخصوص أسعار الهاتف Redmi K20 Pro، فبإمكانك إيجادها في الجدول أدناه :