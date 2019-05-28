الهاتف HTC U11 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة HTC بالكشف عن الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإطلاق تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية الرائدة الحالية. ولنكون صريحين، فقد تأخرت شركة HTC كثيرًا، فهي لم تقم بإصدار تحديث Android 9 Pie لأي هاتف ذكي تابع لها بإستثناء الهاتف HTC U11 Life الذي يعتبر جزءًا من مبادرة Android One. ومع ذلك، وعدتنا شركة HTC بإصدار تحديث Android 9 Pie أولاً للهاتف HTC U11 بحلول نهاية هذا الشهر، واليوم قررت الشركة التايوانية أن تفي بوعدها أخيرًا.
ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن تحديث Android 9 Pie متوفر للهاتف HTC U11 في تايوان فقط في الوقت الراهن. وبالتالي، نحن نأمل أن تقوم شركة HTC بإصدار هذا التحديث للمزيد من ملاك الهاتف HTC U11 في جميع أنحاء العالم قريبًا.
هذا التحديث متوفر عبر الهواء ويبلغ حجمه 1.36 جيجابايت، وبمجرد تثبيته سيتم ترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار 3.22.709.2. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فضلا عن بعض التحسينات، وإزالة +Google من خاصية BlinkFeed بسبب إغلاق شركة جوجل لهذه الشبكة الإجتماعية.
منذ أن قامت ببيع فريقها المسؤول عن تصميم وتطوير هواتفها الذكية لشركة جوجل، لم تعد شركة HTC نشطة للغاية في سوق الهواتف الذكية بعد الآن، فهي لم تتوقف فقط عن إطلاق الكثير من الأجهزة الجديدة، وإنما تقلص دعمها أيضًا للأجهزة القديمة للآسف.
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